У Bloomberg прогнозують зниження ціни Ethereum до $1000 — Finance.ua
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У Bloomberg прогнозують зниження ціни Ethereum до $1000

Фінтех і Картки
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У Bloomberg прогнозують зниження ціни Ethereum до $1000
У Bloomberg прогнозують зниження ціни Ethereum до $1000
Ethereum, друга цифрова валюта за ринковою капіталізацією, має високі шанси впасти до мінімуму $1000, повідомляють експерти Bloomberg.
У Вloomberg посилаються на технічні показники, згідно з якими падіння ETH із серпневого максимуму $2000 до поточного рівня $1500 може мати продовження, незважаючи на наближення довгоочікуваного оновлення Merge, яке орієнтовно відбудеться 15 вересня.
Кеті Стоктон, співзасновник Fairlead Strategies, сказала Bloomberg, що монета опустилася нижче за початкову підтримку з боку 50-денної ковзної середньої. Через це ризик подальшого падіння в короткостроковій перспективі став сильнішим, ніж раніше. Стоктон вважає, що це може статися найближчими днями.
У криптоспільноті багато хто вважає оновлення Ethereum Merge головною «бичачою» подією для ETH. Це оновлення переведе Ethereum на протокол Proof-of-Stake з Proof-of-Work, що використовується в даний час, що зробить мережу Ethereum менш енерговитратною і дефіцитнішою, оскільки нові монети при PoS будуть видобуватися набагато рідше, ніж зараз при PoW.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами:
cryptomisto
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