У березні на ринок виходить новий лоукостер — Finance.ua
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У березні на ринок виходить новий лоукостер

Фондовий ринок
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У березні на ринок виходить новий лоукостер
У березні на ринок виходить новий лоукостер
Навесні 2024 року європейські авіакомпанії переживають складні часи. Однак є й позитивні новини. Зокрема, вже у березні на ринок виходить новий лоукостер — AJet.
Відтепер мандрівники матимуть ще більше можливостей для бюджетних подорожей. Перші польоти турецького лоукостера AJet заплановані вже з 31 березня. Квитки вже можна придбати.

Що відомо про AJet

AJet — дочірня авіакомпанія популярної Turkish Airlines. Відомо, що перші рейси вона здійснюватиме на 95 літаках. Наразі планують:
  • понад 40 внутрішніх маршрутів;
  • понад 50 — міжнародних.
В AJet — масштабні плани. Наголошують, що упродовж найближчих 10 років авіакомпанія планує розширити флот до 200 лайнерів.
З перших днів своєї історії AJet функціонуватиме як окремий авіаперевізник. У нього буде своя система продажів, власний авіапарк та штат персоналу.

Навесні з’явилася ще одна авіакомпанія

Європейські авіакомпанії переживають не найкращі часи. Зокрема, через проблеми з обслуговуванням двигуна Wizz Air скасовує рекордну кількість рейсів. Також про дефіцит літаків, заявив Ryanair.
Однак на тлі невтішних новин Lufthansa запустила дочірню авіакомпанію Lufthansa City. Перші рейси мають відбутися вже у квітні 2024 року. Анонсували, що левова частка рейсів наразі будуть внутрішніми. Окрім того, на початковому етапі Lufthansa City літатиме до Франції та Великої Британії.
За матеріалами:
Телеканал 24
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