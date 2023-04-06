У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн — Finance.ua
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У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн

Криптовалюта
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У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн
У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн
Обсяги торгів на централізованих криптовалютних біржах за минулий місяць досягли $3,81 трлн. Це максимум із вересня 2022 року, згідно з даними аналітичної платформи CCData.
Обсяги торгів на спотовому ринку становили $1,04 трлн, збільшившись за березень на 10,8%. При цьому показник зростає вже третій місяць поспіль, а найбільш вдалою за обсягом торгів стала середина березня.
Ринок деривативів зріс одразу на 32,6% і склав $2,77 трлн. Криптовалютні деривативи тепер займають рекордну частку обсягу торгів — 72,7%, тоді як у лютому показник становив лише 69%.
На ринку деривативів продовжує лідирувати біржа Binance — на майданчику було проторговано контрактів на $1,77 трлн (+33,9%).
Другу позицію посідає OKX з результатом $427 млрд (+38,4%). А ось на регульованій біржі CME було проторговано всього $47 млрд — $36 млрд у ф’ючерсах на біткоїни і $11 млрд у ф’ючерсах на ефір. Однак, це стало найкращим показником з травня 2022 року.
Нагадаємо, що в лютому показник становив $3,4 трлн, з яких $919 млрд припало на спотову торгівлю, а $2,5 трлн — на торгівлю деривативами.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
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