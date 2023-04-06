У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн — Finance.ua

У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн Сьогодні 16:45 — Криптовалюта

У березні місячний обсяг торгів на криптобіржах сягнув майже $4 трлн

Обсяги торгів на централізованих криптовалютних біржах за минулий місяць досягли $3,81 трлн. Це максимум із вересня 2022 року, згідно з даними аналітичної платформи CCData.

Обсяги торгів на спотовому ринку становили $1,04 трлн, збільшившись за березень на 10,8%. При цьому показник зростає вже третій місяць поспіль, а найбільш вдалою за обсягом торгів стала середина березня.

Ринок деривативів зріс одразу на 32,6% і склав $2,77 трлн. Криптовалютні деривативи тепер займають рекордну частку обсягу торгів — 72,7%, тоді як у лютому показник становив лише 69%.

На ринку деривативів продовжує лідирувати біржа Binance — на майданчику було проторговано контрактів на $1,77 трлн (+33,9%).

Другу позицію посідає OKX з результатом $427 млрд (+38,4%). А ось на регульованій біржі CME було проторговано всього $47 млрд — $36 млрд у ф’ючерсах на біткоїни і $11 млрд у ф’ючерсах на ефір. Однак, це стало найкращим показником з травня 2022 року.

Нагадаємо, що в лютому показник становив $3,4 трлн, з яких $919 млрд припало на спотову торгівлю, а $2,5 трлн — на торгівлю деривативами.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.