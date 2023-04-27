У березні 2023 року надходження коштів до банків в управлінні Фонду склали понад 398,8 млн грн — Finance.ua

У березні 2023 року надходження коштів до банків в управлінні Фонду склали понад 398,8 млн грн Сьогодні 09:34 — Фондовий ринок

Протягом березня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 398,8 млн грн.

Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 147,8 млн грн, зокрема, 76,3 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «Промінвестбанк», 60,0 млн грн — АТ «МЕГАБАНК», 4,6 млн грн — АТ АКБ «АРКАДА», 4,2 млн грн — АТ «МР БАНК». Ще 92,4 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 23,6 млн грн — від погашення цінних паперів, 7,3 млн грн — від оренди майна, 127,7 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Загалом за перший квартал 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 1 559,2 млн грн, в т.ч. 1 200,0 млн грн — від реалізації майна, 176,7 млн грн — від погашення кредитів, 24,6 млн грн — від оренди майна, 23,6 млн грн — від погашення цінних паперів, 134,4 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників за наявності фінансової можливості продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

Крім того, Фонд нагадує орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.

Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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