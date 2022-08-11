У Банку Англії закликали посилити регулювання криптовалют у метавсесвітах — Finance.ua

У Банку Англії закликали посилити регулювання криптовалют у метавсесвітах Вчора 02:32 — Фінтех і Картки

У Банку Англії закликали посилити регулювання криптовалют у метавсесвітах

Регулюючі органи повинні знати про системні загрози, пов’язані з більш широким використанням метавсесвіту, і бути готовими знизити ці ризики. Так вважають аналітики Банку Англії, повідомляє Bloomberg

На думку експертів, подальший розвиток метавсесвіту посилює існуючі ризики, пов’язані з криптовалютами та фінансовою стабільністю.

«Широке поширення криптовалюти в метавсесвіті або в будь-яких інших умовах вимагатиме дотримання надійних нормативних рамок захисту прав споживачів та фінансової стабільності». — сказали у Банку Англії.

За словами аналитиків, глобальний метавсесвіт дозволить домогосподарствам зберігати більшу частину своїх заощаджень у криптовалюті, а компанії зможуть приймати платежі у цифрових активах. Фінансові установи та банки можуть ухвалити рішення збільшити свою частку ринку в криптоіндустрії.

Однак дослідники Банку Англії вважають, що фахівці індустрії можуть втратити роботу у разі падіння інтересу інвесторів до цифрових активів, оскільки це знизить активність у метавсесвіті.

«Тому важливим кроком для регулюючих органів є усунення ризиків, пов’язаних із використанням криптоактивів у метавсесвіті до того, як вони досягнуть системного статусу», — заявили аналітики.

Банк Англії, Міжнародна Рада з питань фінансової стабільності (FSB) та Базельський комітет з банківського нагляду (BCBS) вже давно закликають встановити стандарти та правила для обмеження потенційних криптовалютних ризиків.

cryptomisto За матеріалами:

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