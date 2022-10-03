У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua

У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців
У Австрії скасовують безплатний проїзд у транспорті для українців. Із 1 жовтня доведеться купувати білети для поїздок у поїздах та метро.
Про нові правила проїзду для біженців TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ЦТС.
З 1 жовтня українські біженці в Австрії повинні будуть купувати квитки для проїзду у поїздах Австрійських федеральних залізниць OBB.
Безплатні квитки Not-Ticket Ukraine можна буде отримати тільки для першого в’їзду в Австрію або транзиту — з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до австрійського пункту призначення або прикордонних станцій для подальшої подорожі в Німеччину, Швейцарію та Італію.
Із 1 жовтня для українців скасовують безплатний проїзд і в міському транспорті Відня. Платити доведеться за користування метро, автобусами, трамваями та електричками в межах міста.
Втім, є винятки. Безплатно продовжать їздити діти:
- до 6 років;
- учні шкіл.
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