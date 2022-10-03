У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua

У Австрії скасовують безкоштовний проїзд для українців 03.10.2022, 06:02

У Австрії скасовують безплатний проїзд у транспорті для українців. Із 1 жовтня доведеться купувати білети для поїздок у поїздах та метро.

Про нові правила проїзду для біженців TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ЦТС

З 1 жовтня українські біженці в Австрії повинні будуть купувати квитки для проїзду у поїздах Австрійських федеральних залізниць OBB.

Безплатні квитки Not-Ticket Ukraine можна буде отримати тільки для першого в’їзду в Австрію або транзиту — з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до австрійського пункту призначення або прикордонних станцій для подальшої подорожі в Німеччину, Швейцарію та Італію.

Із 1 жовтня для українців скасовують безплатний проїзд і в міському транспорті Відня. Платити доведеться за користування метро, ​​автобусами, трамваями та електричками в межах міста.

Втім, є винятки. Безплатно продовжать їздити діти:

до 6 років;

учні шкіл.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.