У Аерофлоту зламався восьмий літак за 5 тижнів — Finance.ua

У Аерофлоту зламався восьмий літак за 5 тижнів Сьогодні 18:00 — Світ

Близько 400 пасажирів рейсу Пхукет-Москва продовжують залишатися в Таїланді через поломку літака російської авіакомпанії «Аерофлот». Про це повідомляє Telegram-канал Mash і публікує відповідне відео.

В «Аерофлоті» заявляють, що рейс відкладено більше ніж на добу через несправність літака Boeing 777−300ER. Авіакомпанія обіцяє незабаром привезти необхідні запчастини на Пхукет.

Як відомо, попередня поломка літака «Аерофлоту» сталася 28 грудня в Дубаї - компанія 14 годин міняла колесо. З початку грудня 2023 року сталося ще шість інцидентів із літаками найбільшого авіаперевізника РФ.

Так, 1 грудня Airbus A321 компанії приземлився в аеропорту «Пулкове» через проблему системи кондиціювання повітря. Цього ж дня Boeing 737 здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через падіння тиску стійки шасі.

2 грудня Airbus A321 авіаперевізника аварійно сів в аеропорту «Шереметьєво» після відмови лівого двигуна. А 6 грудня на борту Boeing-777 унаслідок замикання сталося задимлення.

12 грудня Boeing перевізника, який летів із Красноярська до Пхукету, двічі не зміг вилетіти з аеропорту через несправність. Згодом, 18 грудня, пасажирський Boeing 737, який вилетів з Москви до Єревану, здійснив екстрену посадку в «Шереметьєво». Пілот вирішив повернутися в точку вильоту через відмову передньої стійки шасі.

УНІАН За матеріалами:

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