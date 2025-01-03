У 2024 році українська економіка зросла на 3,8% - оцінка ІЕД — Finance.ua
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У 2024 році українська економіка зросла на 3,8% - оцінка ІЕД

Казна та Політика
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У 2024 році українська економіка зросла на 3,8% - оцінка ІЕД
У 2024 році українська економіка зросла на 3,8% - оцінка ІЕД
Україна за підсумками 2024 року продемонструвала помірні темпи зростання економіки у розмірі 3,8%, згідно оперативної оцінки ІЕД. Також, за оцінкою ІЕД, зростання реального ВВП у 2025 році становитиме близько 3%.
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Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до Українського морського коридору. Аграрні компанії також продовжували експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Фактично ліпша логістика, ніж у 2023 році, сприяла певному збільшенню експорту товарів.
За попередніми цифрами, озвученими урядовцями, експорт зріс на 15% у 2024 році, а імпорт — на 8%, але імпорт залишився суттєво вищим за експорт через наслідки війни з росією.
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Розвитку машинобудування та легкої промисловості надалі сприяли оборонні замовлення. А стрімке зростання заробітних плат внаслідок браку робочої сили та подальші соціальні виплати й індексація пенсій, що частково фінансувались за рахунок міжнародної допомоги, сприяли відчутному пожвавленню в торгівлі.
Також, попри вищу інфляцію (11% у листопаді до попереднього року) і знецінення гривні з 38 грн до 42 грн за долар, НБУ доклав зусилля для продовження курсу на забезпечення макроекономічної стабільності та збільшив міжнародні резерви до понад $43 млрд.
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Водночас протягом всього року невизначеність залишалась високою, що дещо обмежувало інвестиції компаній.
Основними перешкодами діяльності компаній у 2024-му були:
  • небезпека працювати,
  • брак робочої сили
  • проблеми з доступом до електроенергії.
Російські обстріли енергетичної інфраструктури створили дефіцит електроенергії, від якого страждав як бізнес, так і населення. Проте це стимулювало розбудову мережі розподіленої генерації — за рік таких об’єктів вже підключено на 835 МВт.
Зусилля уряду та міжнародних донорів зі страхування військових ризиків та надання гарантій, як очікують експерти ІЕД, будуть більш результативними у 2025 році. Тоді ж надійде більше інвестиційного фінансування в межах другого компоненту UkraineFacility.
За матеріалами:
Finance.ua
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