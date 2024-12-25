Економіка якої країни досягла найкращих результатів у 2024 році — Finance.ua

Економіка якої країни досягла найкращих результатів у 2024 році Сьогодні 18:21 — Світ

Економіка якої країни досягла найкращих результатів у 2024 році, Фото: freepik

Незважаючи на глобальні виклики, такі як війни в Європі та на Близькому Сході, високі відсоткові ставки та важливі вибори в США та Індії, деяким країнам вдалося продемонструвати непогані економічні результати.

Про це свідчить новий рейтинг країн, складений виданням The Economist, яке оцінювало 37 економік за п’ятьма ключовими показниками: ВВП, фондовий ринок, інфляція, безробіття та фіскальні баланси.

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«У 2024 році світова економіка продемонструвала ще один високий результат; за прогнозами МВФ світовий ВВП зросте на 3,2%. Інфляція зменшилася, а зростання зайнятості залишається стабільним. Фондові ринки другий рік поспіль зросли більш ніж на 20%», — йдеться у статті.

Лідери рейтингу

Престижний британський тижневик підкреслює відродження так званих PIIGS (Португалія, Італія, Ірландія, Греція та Іспанія), країн, які найбільше постраждали під час економічної кризи та досягли найбільшого прогресу за останні роки.

Іспанія стала лідером рейтингу, що вказує на відновлення країн, які постраждали від економічної кризи.

ВВП Іспанії зростає на 3,5%, випереджаючи лише Ізраїль (6,7%) і Грецію (3,7%). Це значно вище ослабленої Німеччини чи Італії, які страждають від високих цін на енергоносії та уповільнення промисловості.

Завдяки стабільному ринку праці та високим рівням імміграції, країна продовжує демонструвати сильне економічне зростання.

За іншими показниками Іспанія посідає десяте місце за темпами зростання фондового ринку (17,1%) із контрольованим зростанням цін (+2,4%), що поміщує її на дванадцяту позицію.

Рівень безробіття, як і раніше високий у Південній Європі, знизився на сім десятих в Іспанії, показник, який перевершує лише Італія (-1,4 пункту).

Це найнижчий рівень безробіття в Греції, Італії та Іспанії за останні десять років, хоча він все ще коливається в межах 11%-12%.

Ізраїль також показав значне зростання завдяки відновленню після зниження ВВП у кінці 2023 року, коли країна вступила в конфлікт з ХАМАСом.

Інші країни, такі як Німеччина та Італія, стикнулися з труднощами через високі ціни на енергоносії та сповільнення промисловості.

Японія зазнала майже нульового економічного зростання, а деякі країни, зокрема Угорщина та Латвія, потрапили в рецесію.

Фондові ринки

Оцінюючи прибутковість фондових ринків, американські акції показали вражаюче зростання із поправкою на інфляцію в 24%, зокрема завдяки зростанню оцінок технологічних компаній.

Ринки Канади також показали здорове зростання, підтримане сильними показниками в енергетичному та банківському секторах.

Японський індекс Nikkei 225 досяг рекордно високого рівня, навіть якщо його загальні річні показники були середніми.

Ціни на акції у Фінляндії знаходяться на негативній території у реальному вираженні, а фондовий ринок Південної Кореї впав після того, як президент країни вирішив 3 грудня несподівано оголосити про воєнний стан.

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