У 2024 р з України було експортовано рекордну кількість цукру — Finance.ua

У 2024 р з України було експортовано рекордну кількість цукру Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Попри повномасштабну війну, логістичний хаос і скорочення внутрішнього споживання, українські цукровики у 2024 р. встановили історичний рекорд: понад 746 тис. тонн цукру на експорт і $419 млн валютної виручки.

Про це розповіла голова Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» Яна Кавушевська.

За її словами, оскільки цукор є продуктом більш глибокої переробки, який можна легко перевозити автомобільним транспортом, його експорт був можливим навіть в умовах руйнування традиційних логістичних шляхів і закриття одеських портів.

«У цьому сенсі free trade з Європейським Союзом став порятунком для українських цукровиків — як виробників, так і фермерів, які вирощують цукровий буряк. І це лише посилило позицію цукру як своєрідної валюти для українських фермерів, яку можна в будь-який час вигідно перевести в кошти. Таким чином, у 2022 році аграрії, які мали „цукрові заощадження“, отримали можливість їх конвертувати завдяки експорту. Необхідно відзначити, що в той час ще і ціна на цукор у Європі була досить високою, тобто експорт був ще й дуже маржинальним», — наголошує Я. Кавушевська.

З відкриттям портів Великої Одеси в кінці 2023 р. експортувати цукор стало простіше і українські виробники розширили географію експорту за межі ЄС.

«Тим більше про необхідність диверсифікації все гучніше заговорили наші європейські колеги, які зіткнулись із суттєвим збільшенням обсягу українського цукру на ринках ЄС. Тож якщо у 2023 році 98% експорту українського цукру становили ринки країн ЄС, у 2024 цей показник знизився до 40%. І таким чином, можливість експортувати і на ринки ЄС, і на Світовий ринок морським шляхом, за умов сприятливої цінової коньюктури, уможливила досягнення цих рекордних показників», — додала експерт.

agronews За матеріалами:

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