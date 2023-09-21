У 2023 році на Буковині роботодавці отримали понад 2,4 млн. грн компенсації за працевлаштування ВПО — Finance.ua
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У 2023 році на Буковині роботодавці отримали понад 2,4 млн. грн компенсації за працевлаштування ВПО

Казна та Політика
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З початку 2023 року 65 роботодавців Чернівецької області скористалися можливістю отримати компенсацію за працевлаштування 189 внутрішньо переміщених осіб. Загалом, компенсація складає понад 2,4 млн грн.
За урядовою програмою роботодавець має право на відшкодування від держави за кожного працевлаштованого переселенця по 6700 гривень впродовж двох місяців.
«У 2022 році служба зайнятості активно реалізовувала цю програму. 113 підприємців регіону отримали кошти за працевлаштованих переселенців. З початку війни вони працевлаштували 294 ВПО. За кожного працівника отримали компенсацію, загалом це понад 3,3 млн грн» — зазначає заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Ольга Багрій.
Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, можуть самостійно подати до центру зайнятості необхідний пакет документів або через «Портал «Дія» заяву для отримання компенсації витрат з оплати праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Компенсація витрат роботодавцю здійснюється за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:
1. роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;
2. розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати;
3. подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік.
За матеріалами:
chas.news
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