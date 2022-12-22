У 2023 році Мінекономіки планує розблокувати морські порти та розширити експорт — Finance.ua
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У 2023 році Мінекономіки планує розблокувати морські порти та розширити експорт

Казна та Політика
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Міністерство економіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту. Зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські порти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.
Про це повідомив заступник міністра економіки — торгового представника України Тарас Качка.
Зокрема, у 2023-му року уряд намагатиметься продовжити дію безмитних режимів торгівлі щонайменше на період, поки триває війна і український бізнес потребує підтримки. Також в планах — вирішення проблем з логістикою.
«Ідеться про розблокування чорноморських портів, та розвиток інфраструктури на заході України, в якому бізнесу готові допомагати міжнародні фінансові організації (насамперед ЄБРР), які будуть фінансувати проекти», — зауважив Качка.
Нагадаємо, у жовтні 2022-го йшлося, що уряд планує стимулювати процес створення спільних залізничних пунктів пропуску України на кордоні з сусідніми країнами ЄС для пришвидшення логістики вітчизняних експортерів.
Раніше аналітики повідомляли, що щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.
Як відомо, директори трьох морських портів — «Южний», «ТІС-Вугілля» та «ТІС-Руда» — закликали президента розширити дію «зернового коридору» на металопродукцію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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