У 2023 обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 31,1% до 21 млрд гривень — Finance.ua

У 2023 обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 31,1% до 21 млрд гривень Сьогодні 18:34 — Фондовий ринок

У 2023 році обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із 2022 роком на 31,1% до 20,979 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у 2023 році склав 20 979 335 458,78 гривень, а загальна кількість угод 159 843.

У структурі торгів за 2023 рік на корпоративні облігації припадало 1,12% сумарного обороту або 235 550 652,20 гривень; 92,43% на державні облігації (ОВДП) або 19 390 725 768,09 гривень; 0,43% на акції або 90 618 879,15 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,05% або 11 270 951,55 гривень; на іноземні цінні папери 5,97% або 1 251 169 207,79 гривень.

Індекс українських акцій (Індекс UX) за 2023 рік збільшився на 7,65% з 1 565,90 до 1 685,73 пунктів.

Максимальне значення Індексу UX за підсумками торгової сесії протягом 2023 року було досягнуто 2 жовтня і склало 2 145,38 пунктів (37% зростання з початку року), в той час як мінімальне значення було зафіксовано 14 лютого і склало 1 053,81 пунктів (32,7% падіння з початку року).

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у 2023 році були: Київмедпрепарат, аз (40,405 млн гривень),

Крюківський вагонобудівний завод, аз (12,303 млн гривень); ЮЖКОКС, аз (9,877 млн гривень) та Центренерго, аз (1,714 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у 2023 році були: 204 150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (4 035,9 млн гривень); 227 409, ОВДП ном. дол., погашення 21.03.2024 (1 395,4 млн гривень) та 228 811, ОВДП, погашення 30.09.2026 (1 111,5 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у 2023 році стали: Навігатор-Інвест, УНІВЕР КАПІТАЛ та БТС БРОКЕР.

Провідними операторами ринку облігацій стали: СКАЙ БАНК, БТС БРОКЕР та СКАЙ БАНК, БТС БРОКЕР та Універсал Банк

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у 2023 році стали: ФК «Даліз-Фінанс», УНІВЕР КАПІТАЛ та Драгон Капітал.

Довідка Finance.ua:

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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