У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin

Фінтех і Картки
286
У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin
У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin
Прихильники Bitcoin продовжують стояти на тому, що головна криптовалюта замінить золото як засіб збереження та захист від інфляції. Проте, у 2022 році Bitcoin та ринок альткоїнів показали найгірші результати порівняно із золотом.
Дані інструменту Finbold Bitcoin ROI, який дозволяє користувачам порівнювати окупність інвестицій (% ROI) в BTC у порівнянні з традиційними активами, такими як акції, валюти, індекси та метали, показує, що порівняно із золотом доходність Bitcoin з початку року стала меншою, ніж у жовтого металу на 40,41%.
Інші дорогоцінні метали, у тому числі срібло та платина, з початку 2022 року випередили Bitcoin на 35,24% та 39,49% відповідно.
На початку 2022 року Bitcoin оцінювався в $46 686, на даний момент «король криптовалют» торгується на рівні $21 755. Втрати флагманської криптовалюти цього року вплинули на весь крипторинок, який втратив понад $2 трлн ринкової капіталізації.
Втрати також призвели до того, що Bitcoin зафіксував найгірший квартал за більш як десятиліття, оскільки його вартість впала більш ніж на 56% у другому кварталі 2022 року.
Цікаво, що Bitcoin і золото перебували за однакових умов високої інфляції з можливим підвищенням відсоткових ставок з боку Федеральної резервної системи.
Ефективність золота в поточних умовах може бути пов’язана з довірою до металів, яка формувалася протягом десятиліть. Bitcoin же — молодий клас активів, який перебуває на шляху до зрілості. Таким чином, відсутність тривалої історії підриває здатність BTC перетворитись на ефективний захист від інфляції.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.