У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin — Finance.ua

У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin Вчора 07:50 — Фінтех і Картки

У 2022 році золото принесло на 40% більше прибутку, ніж Bitcoin

Прихильники Bitcoin продовжують стояти на тому, що головна криптовалюта замінить золото як засіб збереження та захист від інфляції. Проте, у 2022 році Bitcoin та ринок альткоїнів показали найгірші результати порівняно із золотом.

Дані інструменту Finbold Bitcoin ROI, який дозволяє користувачам порівнювати окупність інвестицій (% ROI) в BTC у порівнянні з традиційними активами, такими як акції, валюти, індекси та метали, показує, що порівняно із золотом доходність Bitcoin з початку року стала меншою, ніж у жовтого металу на 40,41%.

Інші дорогоцінні метали, у тому числі срібло та платина, з початку 2022 року випередили Bitcoin на 35,24% та 39,49% відповідно.

На початку 2022 року Bitcoin оцінювався в $46 686, на даний момент «король криптовалют» торгується на рівні $21 755. Втрати флагманської криптовалюти цього року вплинули на весь крипторинок, який втратив понад $2 трлн ринкової капіталізації.

Втрати також призвели до того, що Bitcoin зафіксував найгірший квартал за більш як десятиліття, оскільки його вартість впала більш ніж на 56% у другому кварталі 2022 року.

Цікаво, що Bitcoin і золото перебували за однакових умов високої інфляції з можливим підвищенням відсоткових ставок з боку Федеральної резервної системи.

Ефективність золота в поточних умовах може бути пов’язана з довірою до металів, яка формувалася протягом десятиліть. Bitcoin же — молодий клас активів, який перебуває на шляху до зрілості. Таким чином, відсутність тривалої історії підриває здатність BTC перетворитись на ефективний захист від інфляції.

cryptomisto За матеріалами:

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