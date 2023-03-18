У 2022 році у світі було вироблено 85 млн автотранспортних засобів — Finance.ua

У 2022 році у світі було вироблено 85 млн автотранспортних засобів 18.03.2023, 00:51 — Технології&Авто

У 2022 році у світі було вироблено 85 млн автотранспортних засобів

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), торік глобальне виробництво автотранспортних засобів становило трохи більш як 85 млн одиниць.

Це на 6% більше, ніж попереднього року. Найбільшу кількість склали легкові авто — 61,6 млн од. Легких комерційних авто було вироблено майже 19,9 млн од. Великих вантажівок виготовили 3,3 млн од., автобусів — 253,2 тис. од.

Першість в автовиробництві у світі зберігає Китай. Торік у КНР було виготовлено 27 млн одиниць автотранспорту, що на 3% більше, ніж роком раніше.

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На другому місці опинилися США з показником майже 10,1 млн одиниць і приростом 10% у виробництві. Третій результат продемонструвала Японія — 7,8 млн одиниць.

На четвертій позиції Індія з 5,5 млн од. із найбільшим приростом автотранспортних засобів — 24%. Замикає топ-5 країн-автовиробників Південна Корея з майже 3,8 млн од. і приростом виробництва машин 9%.

Щодо України, то за підсумками 2022 року в Україні було продано 40 тис. нових легковиків на загальну суму €1,23 млрд. Це на 55% менше, ніж у 2021 році, коли було витрачено €2,74 млрд. Найбільше українці витратили на купівлю автомобілів Toyota — €230 млн. На другому та третьому місцях — преміальні Mercedes-Benz та BMW.

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