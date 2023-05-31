У 2022 році на експорт до ЄС акредитовані 4 птахопідприємства — Finance.ua

У 2022 році на експорт до ЄС акредитовані 4 птахопідприємства Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Протягом 2022 року на експорт до країн ЄС було акредитовано три підприємства з виробництва м’яса птиці та одне з виробництва яєць.

Про це в інтерв'ю розповів виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, пише ukragroconsult.

«Ще кілька підприємств проходять відповідні процедури з метою отримання дозволу на експорт до країн ЄС, тому протягом цього року сподіваємося на розширення переліку акредитованих підприємств», — додав він.

Сьогодні європейський ринок — ключовий для вітчизняних птахівників. І буде таким у майбутньому, навіть незважаючи на певні логістичні обмеження для експорту з морських портів, наголосив Сергій Карпенко.

Як повідомлялося, Нідерланди та Словаччина входять у трійку найбільших покупців українського м’яса птиці. А всі найактивніші імпортери вітчизняних яєць — виключно країни ЄС: Польща, Нідерланди та Латвія.

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