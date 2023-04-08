У 2022 році Київ заробив удвічі менше туристичного збору. Звідки їхали найбільше — Finance.ua
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У 2022 році Київ заробив удвічі менше туристичного збору. Звідки їхали найбільше

Казна та Політика
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У 2022 році Київ заробив удвічі менше туристичного збору. Звідки їхали найбільше
У 2022 році Київ заробив удвічі менше туристичного збору. Звідки їхали найбільше
У 2022 році перед повномасштабним вторгненням Київ відвідали 98 тисяч іноземних туристів. Це у 10,4 рази менше, ніж у постпандемічному 2021 році, коли українську столицю відвідали 1,02 млн іноземних туристів.
Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА, представляючи Громадській раді звіт про виконану роботу у 2021-2022 роках.
Лідерами щодо кількості відвідувачів столиці серед країн світу у 2022 році стали Ізраїль, Туреччина, Німеччина, США та Великобританія. У 2021 році — Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина та Саудівська Аравія.
Інфографіка: kyivcity.gov.ua
Інфографіка: kyivcity.gov.ua
Надходження від туристичного збору склали 38,8 млн грн у 2022 році і 76 млн грн у 2021 році.
Інфографіка: kyivcity.gov.ua
Інфографіка: kyivcity.gov.ua
«Сфера туризму в Україні та Києві наразі переживає свої найважчі часи. Показник туристичного збору за 2022 рік, який лише удвічі менший, аніж у 2021 році, столиця отримала здебільшого завдяки візитам іноземних делегації та представників засобів масової інформації, які приїжджають до нас не відпочивати, а працювати. І хоча їх лише умовно можна назвати туристами, вони зупиняються у столичних готелях та сплачують туристичний збір. Попри все Управління туризму шукає різні шляхи, аби навіть у цих складних умовах робити промоцію нашому місту на міжнародній арені з єдиною головною метою — гідно зустріти всіх охочих відвідати столицю незламної держави після Перемоги», — зазначила начальниця Управління Марина Радова.
Інфографіка: kyivcity.gov.ua
Інфографіка: kyivcity.gov.ua
Зазначимо також, що у 2022 році Київ відвідали 172 тисячі, а у 2021 році — 2,1 млн внутрішніх туристів.
За матеріалами:
Finance.ua
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