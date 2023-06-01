У 1 кварталі ІМК скоротив збиток у 2,6 раза — Finance.ua

У 1 кварталі ІМК скоротив збиток у 2,6 раза Сьогодні 07:07 — Фондовий ринок

У січні-березні 2023 року агрохолдинг «ІМК» (Київ) зменшив збиток у 2,6 раза, або на 6,566 млн доларів, до 4,101 млн доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Чистий дохід ІМК в 1-му кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшився на 10,5%, або на 4 млн доларів, до 41,96 млн доларів.

Також 1-й квартал 2023 року компанія закінчила з показником EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) у 1,37 млн доларів (1-й квартал 2022 року компанія закінчила з негативним показником EBITDA 125 тис. доларів).

2022 рік агрохолдинг закінчив зі збитком 1,121 млн. доларів проти прибутку в розмірі 78,71 млн. доларів за 2021 рік.

При цьому дохід за вказаний період зменшився на 37,2%, або на 67,7 млн доларів, до 114 млн. доларів, а показник EBITDA — у 3 рази до 36,2 млн доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2021 році ІМК збільшив чистий прибуток у 2,5 разу, або на 47 млн доларів, до 78,71 млн доларів порівняно з 2020 роком.

Компанія була створена у 2007 році колишнім власником корпорації «Клуб Сиру» Олександром Петровим.

ІМК обробляє 120 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, вирощуючи кукурудзу, пшеницю, соняшник, сою, а також займається виробництвом молока.

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