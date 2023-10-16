Тимчасовим коридором до України зайшли 25 суден. Нідерланди допоможуть з охороною — Finance.ua

Тимчасовим коридором до України зайшли 25 суден. Нідерланди допоможуть з охороною Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

росія після виходу із «зернової угоди» здійснила 17 масованих атак по українських портах, що призвело до зниження їх експортного потенціалу на 40%.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook за результатами візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

«17 масованих атак з моменту вихода росії з „зернової угоди“, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис. тонн знищеного зерна — це спроба росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів», — зазначив він.

За словами віцепрем'єра, росія створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають, як дати відчутну відсіч окупантам. Завдяки цьому українська сторона змогла створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден.

«На сьогоднішній день уже 21 судно скористалося цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу», — додав Кубраков.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна надасть Україні ракети для систем Patriot і допоможе в отриманні патрульних суден для безпеки зернового коридору, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Ми допоможемо Україні з отриманням патрульних кораблів для того, аби зерновий коридор був максимально убезпечений», — сказав Рютте.

ukragroconsult За матеріалами:

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