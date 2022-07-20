Twitter виграв перший раунд судового слухання у справі проти Ілона Маска — Finance.ua

Twitter виграв перший раунд судового слухання у справі проти Ілона Маска Вчора 18:30 — Фінтех і Картки

Twitter виграв перший раунд судового слухання у справі проти Ілона Маска

Представники соціальної мережі Twitter виграли перший раунд судового слухання у справі проти мільярдера Ілона Маска, який відмовився від угоди про купівлю соцмережі.

Суддя Каталін МакКормік у справі Твіттера та Ілона Маска ухвалила рішення призначити судове слухання на жовтень 2022 року. Це можна назвати виграшем першого раунду суду для представників соцмережі, адже раніше вони подавали запит для призначення слухання на початок осені. Очевидно, СЕО Tesla незадоволений таким рішенням — Ілон Маск намагався перенести початок судового процесу на лютий 2023 року. За словами адвокатів підприємця, представники Твіттера хочуть домогтися продажу «зі швидкістю світла», щоб приховати правду про кількість фейкових аккаунтів.

Нагадаємо, декількома днями раніше наближені до судді Каталін МакКормік особи розповіли, що вона може винести вирок не на користь короля Dogecoin. Все тому, що МакКормік «надзвичайно принципова суддя та не мириться з тим, коли хтось хоче вийти з законної угоди». Зважаючи на такі твердження про суддю та рішення про перенесення судового слухання на жовтень є всі підстави очікувати, що після періоду конфронтації між представниками Твіттера та Ілоном Маском справа завершиться «втратою» $ 44 мільйонів для Маска та придбанням Твіттера.

noworries За матеріалами:

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