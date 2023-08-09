Туристичний збір Києва у 2022 році скоротився майже вдві — Finance.ua
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Туристичний збір Києва у 2022 році скоротився майже вдві

Казна та Політика
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Туристичний збір Києва за 2022 рік становив 38,8 млн грн, що в 1,9 раза менше, ніж у 2021 році, випливає з річного звіту столиці за 2022 рік, оприлюдненого Департаментом економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації.
Згідно зі звітом, 2022 року кількість внутрішніх туристів у столиці скоротилася у 12,2 раза, до 172 тис. осіб, іноземних — у 10,4 раза, до 98 тис.
КМДА зазначає, що торік на туристичних маршрутах було облаштовано укриття, а пріоритетні види туризму було доповнено воєнним напрямом.
Минулого року цифровим туристично-культурним хабом Києва скористалися 400 тис. осіб із понад 30 країн світу.
Також 2022 року Київ став членом Міжнародної асоціації конгресів і конференцій (ICCA), було здійснено обмін досвідом із функціонування туристично-інформаційних центрів на програмі стажування TIC Internship Programme в Австрії та Польщі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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