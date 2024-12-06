Туристи витратили в Іспанії понад 111 мільярдів євро цього року — Finance.ua

Туристи витратили в Іспанії понад 111 мільярдів євро цього року Сьогодні 17:45

Туристи витратили в Іспанії понад 111 мільярдів євро цього року

Національний статистичний інститут Іспанії повідомив, що за січень-жовтень 2024 року країну відвідали 82,9 мільйона туристів, що на 10,8% більше, ніж торік.

Їхні витрати сягнули майже 111 мільярдів євро — на 16,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше витрат припало:

на британців (18,3% від загальної суми),

за ними — туристи з Німеччини (12,3%)

та Франції (8,9%).

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