Туристи витратили в Іспанії понад 111 мільярдів євро цього року — Finance.ua

Туристи витратили в Іспанії понад 111 мільярдів євро цього року
Національний статистичний інститут Іспанії повідомив, що за січень-жовтень 2024 року країну відвідали 82,9 мільйона туристів, що на 10,8% більше, ніж торік.
Їхні витрати сягнули майже 111 мільярдів євро — на 16,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найбільше витрат припало:
- на британців (18,3% від загальної суми),
- за ними — туристи з Німеччини (12,3%)
- та Франції (8,9%).
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