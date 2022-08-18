Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ — Finance.ua

Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ Вчора 15:33 — Казна та Політика

Туреччина стала найбільшим імпортером української сільгосппродукції, яка надходить із чорноморських морпортів України в межах Стамбульських зернових угод, за період 1-15 серпня її частка становила 26% загального обсягу перевезень (146,4 тис. тонн).

Загалом за першу половину серпня з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло 21 суховантажне судно з 563 тис. тонн зерна та інших продовольчих товарів, повідомляється на сайті турецького видання «Анадолу».

«Відповідно до угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН для вирішення глобальної продовольчої кризи та зростання цін на продовольство, 26% зерна та інших продуктів харчування, експортованих з України, доставлено до Туреччини», — уточнило видання у повідомленні.

Іншими найбільшими імпортерами сільгосппродукції з портів України за цей період стали:

Іран та Південна Корея, на частку яких припадає 22% (123,8 тис. тонн),

Китай (8%, 45 тис. тонн),

Ірландія (6%, 33,7 тис. тонн),

Італія (5%, 28 тис. тонн),

Джибуті (4%, 22,5 тис. тонн)

Румунія (2%, 10,6 тис. тонн).

Як повідомлялося, 17 серпня до територіальних вод України зайшли одразу п’ять суден під навантаження українською агропродукцією. Зерновози Zelek Star, Kafkametler, Osean S та Great Arsenal пришвартувалися у порту «Чорноморськ» під завантаження 56,1 тис. тонн агропродукції, а танкер Zumrut Ana чекатиме на рейді, його захід заплановано на 18 серпня.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території — «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

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