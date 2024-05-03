Туреччина припинила всі торгові зв’язки з Ізраїлем — Bloomberg Сьогодні 15:37

Туреччина припинила усю торгівлю з Ізраїлем через війну в Газі. Цей крок розширив попередні обмеження на експорт.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg .

«Будь-яка торгівля з Ізраїлем буде припинена, доки країна не забезпечить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу», — повідомляє видання з посиланням на двох офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

Заборона набула чинності в четвер. У заяві Міністерства торгівлі Туреччини з цього приводу вказується, що Туреччина вирішила розширити минулорічні обмеження на деякий турецький експорт до Ізраїлю через «посилення гуманітарної трагедії в Палестині».

«Розпочато другий етап заходів, вжитих на державному рівні, і експортно-імпортні операції, пов’язані з Ізраїлем, призупинені для охоплення всіх товарів… Туреччина буде твердо і рішуче впроваджувати ці нові заходи, поки уряд Ізраїлю не дозволить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу», — йдеться в заяві.

В Ізраїлі розкритикували таке рішення та мають намір знайти альтернативні шляхи постачання.

«Це поведінка диктатора, який порушує інтереси турецького народу та бізнес-спільноти, ігноруючи міжнародні торгові угоди», — відреагував на зміни міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

За його словами, ізраїльський уряд працюватиме над створенням негайних альтернатив для торгівлі з Туреччиною шляхом збільшення місцевого виробництва та пошуку інших постачальників

За даними Інституту статистики Туреччини, у 2023 році товарообіг між країнами становив 6,8 мільярда доларів, з яких 76% становив турецький експорт.

Згідно з даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю, ізраїльський імпорт із Туреччини в 2023 році склав 4,6 мільярда доларів, що робить її шостим за величиною джерелом імпорту в країні. Основним імпортом з Туреччини були сталь, машини, мінерали та паливо, а також продукти харчування.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.