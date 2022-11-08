Туреччина пропонує продовжити дію «зернового коридору» ще на рік — Finance.ua
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Туреччина пропонує продовжити дію «зернового коридору» ще на рік

Аграрний ринок
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Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи («зернової угоди») ще на рік — до листопада 2023 року.
Про це повідомляє CNN Turk.
«Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік», ­- сказав Акар у понеділок.
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Раніше в кремлі заявили, що попри повернення рф до «зернової угоди» рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.
Як відомо, 2 листопада росія передумала і повернулась до «зернової угоди», участь у якій москва «призупинила» після атаки на кораблі Чорноморського флоту рф.
В міноборони окупантів заявили, що росія отримала «письмові гарантії» від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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