На українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину — Finance.ua

На українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину
На українському ринку вже шостий тиждень поспіль спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
У повідомленні сказано, що на сьогодні українські виробники пропонують цю ягоду до продажу по 165−240 гривень за кілограм, а це в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.
Такий широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснювали різними якісними показниками та обсягами пропонованих партій ягід.
Виробники зазначають, що зниження цін у цьому сегменті підтримує відразу низка факторів.
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