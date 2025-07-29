На українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину — Finance.ua

На українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину Сьогодні 05:36 — Аграрний ринок

На українському ринку спостерігається зниження оптових цін на лохину

На українському ринку вже шостий тиждень поспіль спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

У повідомленні сказано, що на сьогодні українські виробники пропонують цю ягоду до продажу по 165−240 гривень за кілограм, а це в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.

Такий широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснювали різними якісними показниками та обсягами пропонованих партій ягід.

Виробники зазначають, що зниження цін у цьому сегменті підтримує відразу низка факторів.

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