Туреччина поступово відновлює імпорт українських висівок — Finance.ua
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Туреччина поступово відновлює імпорт українських висівок

Аграрний ринок
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У період з 1 липня по 25 грудня 2024 року Україна експортувала 178,8 тис. т висівок, що виявилось на 58% більше, ніж обсяги постачань даної продукції за аналогічний період роком раніше (113,1 тис. т).
Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ».
Збільшення експорту відбувається завдяки збільшенню закупівель провідним імпортером — Туреччиною. Протягом звітного періоду 2024 року до цієї країни було поставлено 115,7 тис. т висівок, що на 49% більше, ніж попереднього року (77,6 тис. т).
Також слід зазначити, що поточного сезону активним покупцем українських висівок є Марокко, куди з 1 липня 2024 року було поставлено 21 тис. т вказаної продукції, тоді як у аналогічний період роком раніше постачання до цієї країни не здійснювались.
Водночас слід зауважити, що в другій половині 2023/24 МР до Марокко було поставлено 27,2 тис. т українських висівок. Відповідно, ймовірне подальше збільшення постачань до цієї країни і поточного сезону.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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