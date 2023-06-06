Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії — Finance.ua
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Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії

Аграрний ринок
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Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії
Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії
Туреччина підняла імпортні мита на ввезення насіння соняшнику та соняшникової олії з нульового рівня до 27% і 36% відповідно.
Як повідомляє AgriCensus, мита підвищено з 1 червня. Цей крок спрямований на захист місцевих сільгоспвиробників від напливу дешевої імпортної сировини напередодні збору нового врожаю.
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За прогнозами аналітиків Міністерства сільського господарства США (USDA), валовий збір турецького соняшнику в поточному сезоні зросте до 1,9 млн тонн (+8,6% за рік), що є одним з найвищих значень для країни за останні 10 років. У 2023/24 роках попередні оцінки знаходяться на рівні 1,75 млн тонн.
«Туреччина і раніше практикувала підвищення мит, щоб скоротити імпорт, але через високий рівень інфляції в останні роки уряд був змушений знизити мита і навіть обнулити їх», — зазначив керівник компанії SOLVENTUM AS Онат Анги.
Перед встановленням нульового мита соняшникова олія завозилася за імпортним тарифом в 10% (при референтній ціні в 2500 $/т), а олійні - в 5%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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