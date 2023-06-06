Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії — Finance.ua

Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії Сьогодні 19:14 — Аграрний ринок

Туреччина підняла мита на імпорт соняшнику та олії

Туреччина підняла імпортні мита на ввезення насіння соняшнику та соняшникової олії з нульового рівня до 27% і 36% відповідно.

Як повідомляє AgriCensus , мита підвищено з 1 червня. Цей крок спрямований на захист місцевих сільгоспвиробників від напливу дешевої імпортної сировини напередодні збору нового врожаю.

За прогнозами аналітиків Міністерства сільського господарства США (USDA), валовий збір турецького соняшнику в поточному сезоні зросте до 1,9 млн тонн (+8,6% за рік), що є одним з найвищих значень для країни за останні 10 років. У 2023/24 роках попередні оцінки знаходяться на рівні 1,75 млн тонн.

«Туреччина і раніше практикувала підвищення мит, щоб скоротити імпорт, але через високий рівень інфляції в останні роки уряд був змушений знизити мита і навіть обнулити їх», — зазначив керівник компанії SOLVENTUM AS Онат Анги.

Перед встановленням нульового мита соняшникова олія завозилася за імпортним тарифом в 10% (при референтній ціні в 2500 $/т), а олійні - в 5%.

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УНІАН За матеріалами:

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