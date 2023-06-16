Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном успішно пройшов нові випробування — Finance.ua
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Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном успішно пройшов нові випробування

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Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном успішно пройшов нові випробування
Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном успішно пройшов нові випробування
Турецька компанія Baykar провела нові випробування дрона Akinci з українським двигуном. Безпілотник успішно закінчив навчальні стрільби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку компанію в Twitter.
Baykar провела успішні стрільби з безпілотника Akinci та протестувала «розумну» систему наведення HGK-82. Боєприпаси з такою системою здатні вражати цілі з повітря на землі за допомогою системи новітньої сучасного наведення.
«Bayraktar Akinci. Стрільба HGK-82 з високою точністю в Текірдагу, провінція Чорлу», — йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що раніше безпілотник Akinci з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Bayraktar в Україні

Нагадаємо, турецька компанія Baykar є виробниками безпілотників Bayraktar, які Україна активно використовує у війні. Крім того, компанія передавала українським військовим декілька безпілотників безкоштовно.
За матеріалами:
РБК-Україна
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