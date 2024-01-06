Турецькі овочі й фрукти витісняють з України європейські — Finance.ua

Турецькі овочі й фрукти витісняють з України європейські Сьогодні 04:45 — Аграрний ринок

Турецькі овочі й фрукти витісняють з України європейські

Українські імпортери збільшили постачання продуктів харчування з Туреччини через обмеження на польському кордоні.

Про це розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович, передає «ПроАгро Груп», пише agravery.com

Вона зазначила, що учасники ринку у пошуках альтернативних шляхів постачання через заблокований польський кордон звернули свою увагу на імпорт з Туреччини через Болгарію, Румунію та Молдову.

«Для європейських виробників це особливо критично у передсвятковий час, коли попит на товари значно зростає, а виробники недоотримують кошти. Водночас турецькі товари, зокрема цитрусові, помідори, огірки, кабачки та баклажани вже займають на нашому ринку частку майже у 40%. Якщо говорити про цитрусові окремо, то їх частка складає майже 60%. Турецькі товари зараз потужно увійшли на український ринок. Порівняно з аналогічним періодом минулого року частка турецьких овочів та фруктів на українському ринку зросла вже на 15−18%», — пояснила експерт.

Вона додала, що продукція з Туреччини має додаткові переваги через свою доступність за ціною, характерні смакові властивості та високу якість. «Попри ситуацію на кордоні, ринкові оператори продовжують імпортувати італійські, іспанські та інші європейські товари, хоча і з деякою затримкою та за вищими цінами через зростання витрат на логістику.

Також вплив на ситуацію мають зміщені календарні свята. Загалом ця ситуація свідчить про те, що оператори ринку швидко адаптуються до змін умов, оперативно шукають альтернативні рішення та запобігають можливому дефіциту на ринку", — підсумувала Тетяна Попович.

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