Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро — Finance.ua
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Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро

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З 1 травня Туреччина планує відновити мито на імпорт зерна до рівня 130%, проте 95% української агропродукції і надалі йтиме за ставкою у 0%.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Так, з 1 травня Туреччина планує відновити мито на імпорт ключових зернових для всіх країн-експортерів. Йдеться про пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес та сорго, які імпортуватиметься зі ставкою мита у 130%.
Туреччина є великим імпортером української пшениці. Так, за даними Державної митної служби України, за підсумками першого кварталу Туреччина імпортувала її на 168,8 млн доларів, що становить 17,7% від усього її експорту з України.
Проте, заявили у Мінагро, більшої частки українського зерна це мито не стосується, оскільки українська продукція ввозиться до Туреччини переважно для продажу в треті країни, і за неї мито не сплачується.
Як пояснює відомство, у Туреччині діє два митних режими на імпорт.
Перший режим стосується продукції, яка призначена для внутрішнього споживання. Саме для такої продукції Туреччина спершу і оголошувала тимчасову нульову ставку мита. Наразі термін дії цього пільгового режиму закінчився, відтак митна ставка 130% повертається.
Другий режим застосовується для продукції, яка йде на продаж в треті країни до чи після переробки. Для цього режиму мито не сплачується.
Україна поставляє продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом:
«Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, на який повертається мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни», — пояснюють у Мінагро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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