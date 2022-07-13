Турбіни «Північного потоку-1» ремонтуватимуть у Канаді протягом двох років — ЗМІ Вчора 19:58 — Фондовий ринок

Договір щодо ремонту турбін «Північного потоку-1», що належить росії, на території Канади охоплює два роки. Відповідно до умов угоди, у країні зможуть обслужити шість одиниць цього обладнання. Це набагато більша домовленість, ніж повідомлялося раніше.

Відповідною інформацією поділилося видання The Globe and Mail із посиланням на два джерела в канадській владі.

За даними порталу, Міністерство внутрішніх справ держави звільнило німецького промислового гіганта Siemens Energy від санкцій проти росії на два роки. Це дозволить компанії відправляти турбіни для газопроводу «Північний потік-1» на підприємства Siemens Canada у Монреалі для регулярного ремонту та обслуговування. Один із чиновників підтвердив, що Канада залишила за собою право будь-якої миті відкликати звільнення від санкцій, яке отримала Siemens Energy.

За словами джерел, одну турбіну, яка перебувала в Монреалі через обмеження, відправлять до Європи. А решту п’ять надішлють на об’єкти Siemens Canada протягом двох років. Після ремонту та обслуговування турбіни транспортуватимуть до Німеччини, а звідти — до росії. Через непрямий маршрут Канада зможе сказати, що не порушувала санкцій.

Посол України в Канаді Юлія Ковальов висловила розчарування дворічним договором: «Доходи від газу та нафти безпосередньо підтримують російську армію. Тягнути навіть протягом двох років і показувати, що „Газпром“ може отримати те, що він хоче, — це небезпечний прецедент».

Нагадаємо, 10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу «Північний потік-1», яка була на заводі «Дорваль» і не транспортувалася через санкції проти росії. На відправленні обладнання наполягала Німеччина.

США та Європейський Союз підтримали рішення Канади, а ось Україна закликала його скасувати. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий крок поставить росію у переможну позицію і лише додасть проблем.

УНІАН За матеріалами:

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