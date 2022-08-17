Тринадцять головних нововведень Android 13 — Finance.ua

Тринадцять головних нововведень Android 13 Вчора 02:19 — Фондовий ринок

Android 13 доступний для Google Pixel 4 та новіше, а пізніше цього року з’явиться підтримка смартфонів Samsung , Asus, HMD Global, Motorola, OnePlus та інших виробників.

Що нового в Android 13

Тепер тематичні значки, які підлаштовуються під шпалери та інтерфейс системи, доступні стороннім додаткам.

У налаштуваннях «Цифрового благополуччя» можна налаштувати режим сну із затемненням шпалер та активацією темної теми оформлення.

Як і в iOS, доступ до всіх фото та відео для конкретних програм можна обмежити, відкривши лише деякі медіафайли.

Оновлений віджет медіаплеєра в шторці повідомлень тепер адаптується до обкладинки музики або подкасту.

Тепер усі програми за замовчуванням не надсилатимуть сповіщення — для кожного потрібен дозвіл.

Якщо скопіювати номер, якісь облікові дані або адресу електронної пошти, система автоматично очистить буфер обміну через деякий час.

З’явилася системна підтримка просторового звучання. На сумісних навушниках звук адаптуватиметься до положення та руху голови користувача.

Для будь-якої програми в налаштуваннях можна вибрати мову, яка відрізняється від системної.

З’явилася підтримка стандарту Bluetooth LE Audio, здатного передавати аудіо у найкращій якості з меншою затримкою, а також транслювати відтворення на декілька пристроїв одночасно.

На Chromebook можна буде транслювати повідомлення зі смартфона та взаємодіяти з ними.

На смартфонах і планшетах з одним обліковим записом з’явиться загальний буфер обміну, що дозволяє скопіювати фото, текст або посилання на одному пристрої, а вставити на іншому. Працює так само, як і на iOS.

Версія Android 13 для планшетів отримала нову панель завдань із запущеними програмами, які можна швидко перетягнути для поділу екрана.

Система навчилася реєструвати торкання пальцями та стілусу як різні торкання, щоб під час малювання не траплялося хибних натискань.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.