Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою — Finance.ua
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Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою

Казна та Політика
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Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою
Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою
З портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook, пише Агробізнес.
«Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис. української агропродукції та залізної руди», — зауважив Кубраков.
За словами міністра, у Великій Одесі чекають під завантаження 5 нових суден.
«Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи», — зазначив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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