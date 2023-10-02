Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою — Finance.ua

Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Три судна вийшли з українських портів з агропродукцією і залізною рудою

З портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook , пише Агробізнес.

«Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис. української агропродукції та залізної руди», — зауважив Кубраков.

За словами міністра, у Великій Одесі чекають під завантаження 5 нових суден.

«Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи», — зазначив він.

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