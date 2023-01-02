Третій тиждень поспіль акції МХП продовжують зростати — Finance.ua
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Третій тиждень поспіль акції МХП продовжують зростати

Фондовий ринок
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Котирування акцій одного з найбільших виробників м’яса птиці компанії «МХП» (Київ) на Лондонській фондовій біржі зростають 3-й тиждень поспіль і з 26 по 30 грудня підвищилися на 2,7%, або на 0,10 долара, до 3,75 долара за акцію.
Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі.
Згідно з нею, 26-27 грудня торги акціями не проводилися.
28 грудня акції компанії котирувалися на рівні 3,65 долара/акція, проте 29 грудня котирування підвищилися до 3,70 долара/акція, а 30 грудня котирування підвищилися до 3,75 долара/акція.
Угоди здійснювалися протягом усього тижня.
З початку року котирування акцій компанії знизилися на 44,2% (порівняно з рівнем котирувань 4 січня — 6,72 долара/акція).
Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій МХП з 19 по 23 грудня підвищилися на 0,3%, або на 0,01 долара, до 3,51 долара за акцію.
За 2021 рік котирування акцій МХП зросли на 14,1%, або на 0,84 долара за акцію, до 6,78 долара за акцію.
2 лютого 2021 року компанія «Миронівський хлібопродукт» офіційно змінила юридичну назву на МХП.
МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба».
Наприкінці серпня 2021 року МХП вирішив відмовитися від використання логотипу «Наша Ряба» і на початку вересня продав 20 цифрових копій логотипу «Наша Ряба» за 160 тис. гривень.
Проте 16 вересня компанія МХП повідомила, що вирішила не відмовлятися від використання логотипу «Наша Ряба».
Засновником компанії є Юрій Косюк.
Акції МХП котируються у формі глобальних депозитарних розписок на біржі з 2008 року.
За матеріалами:
Українські Новини
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