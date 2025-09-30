Тренди нерухомості і не тільки: як потрапити на інвест-конференцію «Жити на відсотки» Сьогодні 10:22

Топові експерти та інвестори з реальним досвідом успішних кейсів зберуться на головній інвестиційній конференції року “Жити на відсотки” 8 листопада у Києві. Спікери говоритимуть про інструменти, які працюють, а учасники заходу отримають відповіді на всі питання. А ще – мотивацію для початку інвестування або оптимізації портфеля.

Конференція «Жити на відсотки», організаторами якої є сайти Finance.ua та «Мінфін» вже традиційно проходить щороку наприкінці осені. В програмі заходу — соло-виступи експертів та дискусії довкола інвестиційних активів та трендів. Зокрема, нерухомості.

Нерухомість залишається одним із найпривабливіших активів в портфелі українських інвесторів. Навіть під час повномасштабної війни її вартість зростає. Зокрема, через внутрішню міграцію людей (в Києві сьогодні живе більше людей, ніж до 2022 року) та нижчу активність забудовників.

Водночас попит досить високий. У столиці, наприклад, не припиняють інвестувати в нерухомість навіть через загрозу обстрілів та руйнувань. Ринок може «просісти» тимчасово, якщо обстріли відбуваються регулярно протягом певного проміжку часу. Наприклад, як було у червні 2025-го. При цьому ціни суттєво не падають навіть у Лук’янівському та Солом’янському районах, де найбільше пошкоджень житлового фонду через атаки ворога.

Інвесторам також варто розуміти, що запит в орендарів змінився. Наприклад, метро більше не є ключовою умовою для оренди. Експерти ринку вважають, що краще купити квартиру розміром 40 квадратів в новому ЖК, ніж 80 квадратів на вторинному ринку за такі ж самі гроші. Адже квартира у першому варіанті матиме більший попит орендарів, вищу орендну плату і швидше окупиться. Хоч і здається, що краще купити більшу за площею.

Крім того, інвестору варто враховувати ціни на ремонт, які суттєво зросли. За попередніми оцінками, ремонт 1 кв.м. у 2025 році обійдеться у 600 доларів. Тобто, якщо купити квартиру за 80 тисяч доларів і вкластися в ремонт, то її фактично нереально продати за ті гроші, які були вкладені.

Цього року на «Жити на відсотки» виступатиме Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times, який розповість про актуальні тренди на інвестиційному ринку, що привертають увагу українських інвесторів у 2025 році. Він розгляне, як змінюються моделі інвестування в різні актив в Україні та за кордоном, враховуючи нові економічні реалії та попит з боку орендарів. Його виступ буде корисним для тих, хто планує робити інвестиції не тільки в нерухомість, а й для тих, хто шукає оптимальні стратегії для диверсифікації свого портфеля.

Де придбати квитки?

Долучитися до івенту можна, купивши квитки на офіційному сайті конференції. Поспішайте, адже до 28 вересня ціни найвигідніші!

Відвідати конференцію можна як офлайн, так і онлайн. В обох варіантах гості отримають пакет учасника конференції та записи усіх виступів. А офлайн-участь — це ще й унікальна можливість знайти партнерів, наставників або однодумців під час спілкування у зоні нетворкінгу.

Приходьте на «Жити на відсотки 2025» та станьте на крок ближчими до того, щоб отримувати пасивний заробіток, поки ви відпочиваєте. Купуйте квитки вже зараз за посиланням

Партнером заходу цього року виступає Біржовий Університет . Це єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів, де професійно навчають українців інвестувати та заробляти на фондовому ринку.

