ТРЦ Ocean Plaza у Києві хочуть продати на аукціоні — Finance.ua

ТРЦ Ocean Plaza у Києві хочуть продати на аукціоні Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

ТРЦ Ocean Plaza у Києві хочуть продати на аукціоні

Державну частку торгового центру Ocean Plaza можуть продати на аукціоні. В уряд направили відповідну ініціативу.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

«ФДМУ звернувся до Уряду з ініціативою включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку в столичному ТРЦ Ocean Plaza для продажу на відкритому аукціоні. Цей актив раніше належав підсанкційним російським бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам», — сказано в повідомленні.

Підготовка до приватизації частки розміром 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (володіє ТРЦ Ocean Plaza) вже розпочалась.

Протягом жовтня-листопада, за ініціативи ФДМУ та іншого акціонера, мають відбутись п’ять аудитів — юридичний, фінансовий, технічний, форензік та репутаційний, які дадуть стратегічним інвесторам розуміння ринкової вартості активу та перспектив його розвитку.

Фонд рекомендуватиме об'єкт для продажу на відкритому аукціоні в системі Прозорро. Продажі зі стартовою ціною на рівні балансової вартості державної частки за останній звітній (річний) період. За результатами 12 місяців 2022 року вона складає 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу за звітній період складає 1,98 млрд грн).

За процедурою відкритого аукціону в торгах зможе взяти участь широке коло інвесторів, а конкурентна боротьба за актив визначить його ринкову вартість. ФДМУ очікує, що зможе продати актив дорожче балансової вартості.

Довідка Finance.ua:

9 червня 2023 року уряд ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%;

раніше ці корпоративні права належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, однак у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) своїм рішенням стягнув їх на користь держави;

протягом останніх місяців ФДМУ проводив роботу щодо перереєстрації прав та опрацьовував інші питання, повʼязані з реалізацією активу.

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