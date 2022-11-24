Трансформація онлайн-кредитування під час війни: досвід izibank — Finance.ua

Трансформація онлайн-кредитування під час війни: досвід izibank Сьогодні 13:31 — Кредит&Депозит

З початком повномасштабної війни izibank повністю зупинив кредитування, а вже в квітні одним із перших відновив його.

«Кредит був головною часткою нашого профіту та бізнес-моделі в цілому. Знову кредитувати почали в квітні. Не дуже нам сподобалося. УБКІ тоді не працювало, тому мусили підхоплювати й клієнтів з більшими ризиками», — розповіла під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, Анна Тігіпко — засновниця та CEO izibank.

У травні izibank вже повернув довоєнні кредитні ліміти наявним клієнтам. Після того, як у червні закінчилися кредитні канікули, у хід пішов офіційний колекшн.

«До того ми теж робили колекшн — софт-колекшн. Сумлінні клієнти розуміли, що банківські гроші — це не просто гроші, їх треба повертати. У липні стартував рестракт (реструктуризація за кредитом. — Ред.), адже для багатьох клієнтів треба було щось робити. Намагалися давати клієнту спокійніше погашати кредитний ліміт. Продукт дійсно допоміг нам. Плануємо робити рестракт 2.0, щоб до кінця цього року зрозуміти, який у нас проблемний кредитний портфель», — зазначила Тігіпко.

У серпні izibank почав розширювати свою воронку, захоплюючи нові сегменти. У вересні — збільшили суми кредитного ліміту.

«Зараз ми майже повернулися до рівня до 24 лютого в плані того, як ми кредитуємо та кого, і на які суми. Звісно, зараз ми обережніші», — розповіла Анна Тігіпко.

Як змінився портрет клієнта izibank

«У грудні 2021 року у нас був такий розподіл: 61% — чоловіки, 39% — жінки. По віковій групі наші клієнти — це міленіали. Вони неодружені, без дітей, наймані працівники. Станом на жовтень поточного року стало більше чоловіків, що й не дивно, адже багато жінок поїхали. Але суттєво помолодшав сегмент. Середній вік зараз — 24-26 років. Найманих працівників стало набагато менше, більшість — студенти. Такий собі сегмент для кредитування», — звернула увагу CEO izibank.

Що змінилося в роботі izibank

Раніше izibank кредитував клієнтів, які отримували неофіційні доходи. Тепер кожен клієнт розглядається індивідуально.

«Не скажу, що ми все робимо руками, але дзвінки іноді потрібні, щоб з’ясувати чи дійсно той клієнт, чи перебуває він там, де каже. Узагалі поспілкуватися, подивитися на адекватність», — пояснила Тігіпко.

У сегменті PDL izibank також достатньо комфортно себе почував, але зараз обережно підходить до цього питання.

Також рівень ручного супроводження, який раніше був мінімальним, зараз набагато зріс.

«Але повертаємося до старої моделі, де ми менше телефонуємо, менше супроводжуємо вручну. Повертаємося до автоматики. Саме тому, що ми раніше [за інших] почали кредитувати, зрозуміли більше поведінку нашого клієнта, а це дозволяє нам комфортніше себе почувати. Зараз у нас рівень проблемності по нових клієнтах наблизився до довоєнного стану», — розповіла CEO izibank.

За її словами дуже допомогла ситуація з COVID-19, це був гарний тест-драйв для організації внутрішньої роботи. Також клієнт почав привчатися до віддаленої ідентифікації через Дію чи BankID.

izibank сьогодні має понад 295 тис. клієнтів, 25% з яких станом на жовтень 2022 року мають кредитний ліміт;

izibank входить у фінансово-промислову групу ТАС, яка належить Сергію Тігіпко.

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