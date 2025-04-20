Трамп відклав масштабні мита після переговорів із міністрами — Finance.ua

Трамп відклав масштабні мита після переговорів із міністрами
Дональд Трамп вирішив тимчасово відкласти запровадження нових мит після неочікуваної розмови з міністром фінансів Скоттом Бессентом і міністром торгівлі Говардом Лютником.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зустріч відбулася без участі торгового радника Пітера Наварро — головного прихильника тарифної політики, чия постійна присутність раніше заважала подібним ініціативам.
9 квітня, скориставшись тим, що Наварро був зайнятий на іншому кінці Білого дому, Бессент і Лютник оперативно потрапили до Овального кабінету та переконали Трампа в необхідності 90-денної перерви у введенні мит.
Джерела WSJ наголошують: саме відсутність Наварро дала змогу провести цю розмову без опору з його боку.
Після цього Трамп повідомив про паузу у своєму акаунті в Truth Social. Відразу ж після публікації до преси вийшли Бессент і речниця Білого дому Каролін Лівітт, намагаючись продемонструвати єдність команди.
Попри це, Лютник у коментарі не став підтверджувати деталі публікації, обмежившись запевненням у «злагодженості роботи». Наварро ж різко розкритикував матеріал WSJ, назвавши його «вигадкою анонімних джерел, які хочуть внести розбрат».
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