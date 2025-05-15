Трамп уклав з Катаром угоду про економічну співпрацю на $1,2 трлн — деталі Сьогодні 14:23

Трамп уклав з Катаром угоду про економічну співпрацю на $1,2 трлн — деталі

Президент США Дональд Трамп уклав угоду з керівництвом Катару на суму понад 1,2 трильйона американських доларів. Про це повідомили у прес-службі адміністрації президента.

Там також повідомили, що Трамп оголосив про економічні угоди на загальну суму понад 243,5 млрд доларів між Сполученими Штатами та Катаром, включаючи історичний продаж літаків Boeing та двигунів GE Aerospace компанії Qatar Airways.

У Білому домі вважають, що «підписані угоди сприятимуть інноваціям та процвітанню майбутніх поколінь, зміцнять американське виробниче та технологічне лідерство та виведуть Америку на шлях нового Золотого віку», а також «зроблять американське виробництво та інновації знову великими».

УНН За матеріалами:

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