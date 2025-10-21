Трамп уклав угоду про постачання рідкісноземельних мінералів з Австралією Сьогодні 11:34

Трамп уклав угоду про постачання рідкісноземельних мінералів з Австралією

Трамп та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підписали угоду, за якою Австралія постачатиме до США рідкісноземельні мінерали.

Про це повідомляє Bloomberg.

В чому суть угоди

Ця угода є частиною стратегії США щодо зменшення залежності від постачання з Китаю, адже Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.

В рамках угоди США та Австралія протягом наступних шести місяцівпланують інвестувати понад 3 мільярди доларів у «критично важливі проєкти» з видобутку корисних копалин. Вартість видобувних ресурсів оцінюють у 53 мільярди доларів.

«За рік ми матимемо стільки рідкісноземельних мінералів, що не знатимемо, що з ними робити», — заявив Трамп під час зустрічі лідерів у Білому домі 20 жовтня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.