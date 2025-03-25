Трамп повторив, що угоду про надра з Україною підпишуть найближчим часом — Finance.ua

Трамп повторив, що угоду про надра з Україною підпишуть найближчим часом Сьогодні 10:44

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на швидке підписання угоди про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп повідомив журналістам, що Сполучені Штати обговорюють з Україною потенціал американських фірм, які володіють українськими електростанціями.

«Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам… тому що у нас є досвід», — сказав Трамп.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

28 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.

Економічна Правда За матеріалами:

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