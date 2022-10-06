Toyota знімає з виробництва культову модель — Finance.ua

Toyota знімає з виробництва культову модель Вчора 22:10 — Технології&Авто

Позашляховик Toyota FJ Cruiser, який випускається з 2006 року, знімуть з виробництва.

Ця модель вже покинула більшість світових ринків, останнім плацдармом для неї виявився Близький Схід, але і тут незабаром з нею попрощаються.

Днями дистриб’ютор у Саудівській Аравії анонсував версію Final Edition, яка розійдеться тиражем у 1000 екземплярів. Зображень спецверсії поки немає, але, судячи з опису, останній FJ Cruiser буде таким же, як варіант Final Edition п’ятирічної давності для Японії: бежевий колір кузова, такий же колір оббивки в салоні і чорний декор.

У продажу версія Final Edition з’явиться до кінця осені, а вже у грудні виробництво моделі в Японії буде зупинено.

Toyota FJ Cruiser — компактний позашляховик в ретро-стилі, який почали випускати в 2006 році. Всі автомобілі збираються на заводі Hino Motors в м. Хамура, Японія. Усе конвеєрне життя ці позашляховики оснащували лише бензиновими двигунами V6 4.0 (270 к.с.).

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