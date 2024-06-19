Toyota випустила оновлену версію недорогого кросовера — Finance.ua

Toyota випустила оновлену версію недорогого кросовера Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

Toyota випустила оновлену версію недорогого кросовера

У Китаї представлено оновлений кросовер Toyota Corolla Cross, вироблений спільним підприємством FAW Toyota. Модель доступна у восьми комплектаціях: чотири з бензиновим двигуном та чотири з гібридною силовою установкою. Основні зміни торкнулися дизайну салону, де матеріали обробки стали якіснішими, з переважанням м’яких матеріалів.

У топових версіях медіасистема тепер працює на платформі Qualcomm Snapdragon 8155, що забезпечує більш плавну та швидку роботу. Проте у базових комплектаціях ця функція відсутня. Всі комплектації без винятку отримали розширений набір систем допомоги водієві рівня 2+.

Габарити кросовера становлять 4460×1825×1620 мм, з колісною базою 2640 мм. Середня комплектація Elite оснащена медіасистемою з екраном діагоналлю 10,25 дюйма та безключовим доступом. У дорожчих версіях додана камера кругового огляду, тоді як у базових відсутні навіть задня камера та паркувальні датчики.

Під капотом встановлено 2,0-літровий бензиновий атмосферний двигун потужністю 171 к.с., що працює в парі з варіатором, який імітує 10 передач. Гібридна система оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном у поєднанні з електродвигуном, сумарна потужність складає 196 к.с., з варіатором e-CVT. Середня витрата гібридної версії, за методикою WLTC, становить 4,56 л/100 км.

Ціни на бензинову версію коливаються від 17,7 до 23,15 тис. доларів, на гібридну — від 19 до 25,2 тис. доларів. Першим покупцям пропонуються бонуси на суму 2,6 тис. доларів.

MMR За матеріалами:

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