Toyota вперше за 15 років оновила культовий позашляховик (Фото) — Finance.ua
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Toyota вперше за 15 років оновила культовий позашляховик (Фото)

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Toyota вперше за 15 років оновила культовий позашляховик (Фото)
Toyota вперше за 15 років оновила культовий позашляховик (Фото)
Компанія Toyota повністю переробила свій культовий позашляховик 4Runner, який не оновлювався 15 років. Автомобіль 2025 модельного року збудували на базі Toyota Tacoma з архітектурою TNGA-F.
На вибір покупцям запропонують дев’ять комплектацій авто: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro та Trailhunter. Остання стане найдорожчою і відрізнятиметься позашляховими шинами, збільшеним дорожнім просвітом, багажником на даху від ARB та сталевим захистом.
Вже в стандартній комплектації новий Toyota 4Runner буде оснащений 7-дюймовою цифровою панеллю приладів і 8-дюймовим сенсорним дисплеєм інформаційно-розважальної системи. У дорожчих комплектаціях центральний екран має розмір 14 дюймів, а 7-дюймову цифрову «приладку» замінили на 12,3-дюймову.
Автомобіль отримав бездротову підтримку Apple CarPlay та Android Auto, пристрій для бездротової зарядки смартфонів та порти USB-A та USB-C. Також до базового оснащення позашляховика входять адаптивний круїз-контроль, система автоматичного екстреного гальмування з виявленням пішоходів, система автоматичного керування дальнім світлом та функція розпізнавання дорожніх знаків.
Toyota спроектувала новий 4Runner з нуля і відмовилася від застарілого 4,0-літрового мотора V6 і п’ятиступінчастої АКПП на користь 2,4-літрового чотирициліндрового турбодвигуна потужністю 278 к.с. і 512 Нм крутного моменту. Також буде доступна гібридна версія цього ж двигуна I-Force Max, що розвиває до 326 «коней» і 630 Нм крутного моменту. В обох випадках пропонується нова восьмиступінчаста автоматична коробка передач.
Вартість Toyota 4Runner 2025 поки не оголошена.
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За матеріалами:
MMR
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