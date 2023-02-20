Toyota відновить виробництво легендарного Land Cruiser 70 — Finance.ua

Toyota відновить виробництво легендарного Land Cruiser 70 Сьогодні 05:39 — Фондовий ринок

Японська автомобілебудівна компанія Toyota планує повернути до своєї лінійки в Японії легендарний позашляховик Land Cruiser 70. Презентація відродженого авто запланована на вересень, а продажі розпочнуться до кінця осені поточного року.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Best Car.

Для внутрішнього ринку Land Cruiser 70 модель особлива, тому до її повернення в Toyota хочуть підійти з усією відповідальністю і навіть з переглядом дизайну. Зокрема, порівняно з австралійською версією, японська «сімдесятка» отримає «обличчя» з частково або повністю світлодіодною оптикою.

Про технічні параметри відродженого позашляховика інформації поки що мало. Подейкують, що задня підвіска позашляховика буде на листових ресорах, а не пружинною, як передбачалося раніше, а під капотом, швидше за все, встановлять 2,8-літровий дизельний мотор 1GD від Land Cruiser Prado. Двигун поєднуватиметься із 6-ступінчастим «автоматом».

Нагадаємо, Toyota Land Cruiser 70 — сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією Toyota з 1984 року.

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