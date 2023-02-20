Toyota відновить виробництво легендарного Land Cruiser 70 — Finance.ua
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Toyota відновить виробництво легендарного Land Cruiser 70

Фондовий ринок
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Японська автомобілебудівна компанія Toyota планує повернути до своєї лінійки в Японії легендарний позашляховик Land Cruiser 70. Презентація відродженого авто запланована на вересень, а продажі розпочнуться до кінця осені поточного року.
Toyota відновить виробництво легендарного Land Cruiser 70
Про це повідомляє MMR із посиланням на Best Car.
Для внутрішнього ринку Land Cruiser 70 модель особлива, тому до її повернення в Toyota хочуть підійти з усією відповідальністю і навіть з переглядом дизайну. Зокрема, порівняно з австралійською версією, японська «сімдесятка» отримає «обличчя» з частково або повністю світлодіодною оптикою.
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Про технічні параметри відродженого позашляховика інформації поки що мало. Подейкують, що задня підвіска позашляховика буде на листових ресорах, а не пружинною, як передбачалося раніше, а під капотом, швидше за все, встановлять 2,8-літровий дизельний мотор 1GD від Land Cruiser Prado. Двигун поєднуватиметься із 6-ступінчастим «автоматом».
Нагадаємо, Toyota Land Cruiser 70 — сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією Toyota з 1984 року.
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За матеріалами:
mmr.ua
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