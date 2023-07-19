Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблеми з подушками безпеки — Finance.ua
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Toyota відкликає понад 100 тисяч автомобілів через проблеми з подушками безпеки

Фондовий ринок
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Японська компанія Toyota запускає ще одну масштабну кампанію відкликання. Під сервісну акцію через несправну деталь цього разу потраплять понад 100 тисяч автомобілів Toyota і Lexus.
Як передає MMR, про це повідомляє Carscoops.
Загалом Toyota відкличе 110 047 автомобілів 2023 модельного року. Потенційно несправними визнані такі моделі, як Toyota Corolla, Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid, Highlander, Highlander Hybrid та Tacoma, а також Lexus RX350, RX350 Hybrid, RX500 Hybrid, NX250, NX350 та NX350
Приводом для відкликання стала несправність, пов’язана з виробничим дефектом джгута проводів, що йде від керма. Проблема виникла через забруднення на станції промивання деяких деталей, що зрештою призвело до поганого зварювання «гнучкого плоского кабелю».
Розділення зварного шва може призвести до його від'єднання та відключення подушки безпеки з водійської сторони, а значить, у разі зіткнення подушка може не спрацювати, тим самим збільшуючи ризик травм або смерті.
Повідомляти власників проблемних авто Toyota розпочне з 27 серпня. Клієнтам запропонують відвідати найближчий дилерський центр, де фахівці перевірять збирання спірального кабелю і при необхідності замінять його. Усі роботи будуть проводитись безкоштовно.
Як повідомлялось, Toyota анонсувала вихід нового позашляховика. Це може бути «брат-близнюк» Lexus GX.
За матеріалами:
MMR
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