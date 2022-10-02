Toyota у серпні наростила продажі автомобілів — Finance.ua

Toyota у серпні наростила продажі автомобілів Вчора 01:39 — Фондовий ринок

Toyota Motor Corporation (TMC) оголосила результати продажів, виробництва та експорту за серпень 2022 року, а також сукупні підсумки з січня по серпень, у тому числі для дочірніх компаній Daihatsu та Hino.

Незважаючи на вплив дефіциту напівпровідників і поширення COVID-19, виробництво досягло рекордного рівня в серпні як у світі, так і за кордоном завдяки зусиллям постачальників, перш за все в регіонах з високим попитом, зазначили в компанії.

«Ситуація залишається складною для прогнозування через дефіцит напівпровідників та COVID-19. Тим не менш, ми продовжимо уважно стежити за ситуацією з постачанням запчастин і по можливості звести до мінімуму раптове скорочення виробництва, докладаючи всіх зусиль, щоб доставити якнайбільше автомобілів нашим клієнтам у найкоротші терміни», — зазначив автовиробник.

За даними Toyota, у серпні продажі автомобілів Toyota зросли по всьому світу на 3,8% — до 777 047 одиниць. У дочірньої марки Hino результат скромніший — +0,6%, 12 099 машин. Найбільший приріст показав бренд Daihatsu, продаж якого зріс до 54 882 екземплярів, що відповідає приросту щодо серпня 2021 року на 4,5%.

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