Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі — Finance.ua

Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі Сьогодні 23:34 — Фондовий ринок

Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі

Британський орган із нагляду за рекламою заборонив рекламу електромобілів Toyota та Hyundai, яка вводила в оману. Якщо говорити точніше, виробники зменшили час, за який можна заряджати електромобілі, і ввели користувачів в оману щодо наявності станцій швидкої зарядки у Великій Британії та Ірландії.

Toyota провела на своєму веб-сайті маркетингову кампанію моделі bZ4X, стверджуючи, що автомобіль можна зарядити до 80% приблизно за 30 хвилин за допомогою системи швидкої зарядки потужністю 150 кВт.

У Toyota заявили, що водії можуть «легко знайти точки швидкої зарядки в низці громадських місць», особливо в тих місцях, де «водії, швидше за все, їх потребують».

Hyundai провела аналогічну кампанію, використовуючи свій веб-сайт, цифровий рекламний щит на лондонській площі Пікаділлі та відеоролик у YouTube за участю футболістів із клубу «Челсі», в якому рекламується електромобіль Ioniq 5. Компанія стверджувала, що електрокар можна зарядити з 10% до 80% за 18 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 350 кВт.

Пізніше з’ясувалося, що такий час зарядки було досягнуто в ідеальних заводських умовах, але насправді він більший і залежить від низки параметрів. Крім того, з’ясувалося, що у Великій Британії доступно лише 419 станцій для зарядки у 134 місцях. Однак у Шотландії їх було лише сім, в Уельсі — дві, а в Північній Ірландії — жодної.

У зв’язку з цим регулятор наклав першу в історії заборону щодо реклами електромобілів і порадив Toyota і Hyundai не вводити споживачів в оману щодо часу заряджання акумуляторів у майбутньому.

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