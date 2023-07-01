Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі — Finance.ua

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Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі

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Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі
Toyota та Hyundai вперше заборонили рекламувати нові моделі
Британський орган із нагляду за рекламою заборонив рекламу електромобілів Toyota та Hyundai, яка вводила в оману. Якщо говорити точніше, виробники зменшили час, за який можна заряджати електромобілі, і ввели користувачів в оману щодо наявності станцій швидкої зарядки у Великій Британії та Ірландії.
Toyota провела на своєму веб-сайті маркетингову кампанію моделі bZ4X, стверджуючи, що автомобіль можна зарядити до 80% приблизно за 30 хвилин за допомогою системи швидкої зарядки потужністю 150 кВт.
У Toyota заявили, що водії можуть «легко знайти точки швидкої зарядки в низці громадських місць», особливо в тих місцях, де «водії, швидше за все, їх потребують».
Hyundai провела аналогічну кампанію, використовуючи свій веб-сайт, цифровий рекламний щит на лондонській площі Пікаділлі та відеоролик у YouTube за участю футболістів із клубу «Челсі», в якому рекламується електромобіль Ioniq 5. Компанія стверджувала, що електрокар можна зарядити з 10% до 80% за 18 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 350 кВт.
Пізніше з’ясувалося, що такий час зарядки було досягнуто в ідеальних заводських умовах, але насправді він більший і залежить від низки параметрів. Крім того, з’ясувалося, що у Великій Британії доступно лише 419 станцій для зарядки у 134 місцях. Однак у Шотландії їх було лише сім, в Уельсі — дві, а в Північній Ірландії — жодної.
У зв’язку з цим регулятор наклав першу в історії заборону щодо реклами електромобілів і порадив Toyota і Hyundai не вводити споживачів в оману щодо часу заряджання акумуляторів у майбутньому.
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За матеріалами:
mmr.ua
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