Toyota скасовує замовлення на Harrier через виробничі проблеми — Finance.ua
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Toyota скасовує замовлення на Harrier через виробничі проблеми

Технології&Авто
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Компанія Toyota скасовує замовлення на кросовери Harrier. Причиною такого рішення є збій виробництва, викликаний карантинними обмеженнями, які були введені в Шанхаї через новий спалах захворюваності на коронавірус (COVID-19), повідомляє Reuters з посиланням на японське видання Nikkei.
Toyota скасовує замовлення на Harrier через виробничі проблеми
За словами джерел, Toyota попросила деяких клієнтів, які оформили замовлення на Harrier, перенести бронь на нову покращену модель, яка буде випущена вже у вересні. Наголошується, що це перший випадок, коли Toyota скасовує замовлення на свої автомобілі через проблеми з виробництвом.
Офіційні представники Toyota поки ніяк не прокоментували повідомлення про відміну замовлень на популярний кросовер.

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За матеріалами:
MMR
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