Toyota скасовує замовлення на Harrier через виробничі проблеми — Finance.ua

Toyota скасовує замовлення на Harrier через виробничі проблеми Вчора 22:09 — Технології&Авто

Компанія Toyota скасовує замовлення на кросовери Harrier. Причиною такого рішення є збій виробництва, викликаний карантинними обмеженнями, які були введені в Шанхаї через новий спалах захворюваності на коронавірус (COVID-19), повідомляє Reuters з посиланням на японське видання Nikkei.

За словами джерел, Toyota попросила деяких клієнтів, які оформили замовлення на Harrier, перенести бронь на нову покращену модель, яка буде випущена вже у вересні. Наголошується, що це перший випадок, коли Toyota скасовує замовлення на свої автомобілі через проблеми з виробництвом.

Офіційні представники Toyota поки ніяк не прокоментували повідомлення про відміну замовлень на популярний кросовер.

MMR За матеріалами:

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